Anterior diretor técnico do Benfica, Luisão está de regresso ao Brasil e vai estar envolvido num projeto de implementação de escolinhas do clube encarnado no país. Bruno Lage aproveitou a questão acerca do ex-jogador para lhe desejar sucesso e não adiantou quem o irá suceder na estrutura da equipa profissional.



«É um tema que não entra no nosso dia a dia. O Luisão foi uma referência enquanto jogador, líder e capitão. Trabalhou diretamente com as equipas técnicas anteriores [Jorge Jesus e Roger Schmidt], mas connosco não houve essa oportunidade. Com tempo, o Benfica irá comunicar, se comunicar, alguém para essa posição. Desejo que tenha imenso sucesso nesse novo projeto», atirou, no lançamento do jogo em atraso contra o Nacional, da oitava jornada da Liga.



O Nacional-Benfica vai ser reatado esta quinta-feira, às 17h00, na Madeira.