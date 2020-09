Luisão recorreu às redes sociais para explicar a ausências nos primeiros jogos oficiais do Benfica na nova temporada. O antigo central caiu em casa e está, nesta altura, internado no Hospital da Luz, em Lisboa, a recuperar de «algumas lesões».

Muitos estranharam a ausência do antigo capitão do jogo em Salónica, na derrota diante do PAOK (1-2), e depois na visita a Famalicão, na estreia da nova edição da Liga em que o Benfica redimiu-se com uma goleada por 5-1.

O central veio agora a público, através da conta pessoal no Instagram, para explicar essa ausência. «Tudo vai ficar bem em nome de Jesus. Logo estarei de volta ao Benfica. O sofrimento por estar agora afastado (internado) devido a uma queda em casa e ao ter batido com a cabeça causando algumas lesões, irá transformar-se em mais motivação. Estou disposto a pagar o preço para elevar o nome do Benfica», começa por dizer.

Uma queda com consequências com alguma gravidade, tendo em conta os dias que o antigo jogador já leva de internamento no Hospital da Luz. «Isso foi há uma semana e, infelizmente, nessa altura eu nem conseguia pegar no telefone... Agradeço pelas mensagens de todos do fundo do meu coração», escreveu ainda.