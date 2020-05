Luisão considera que o Benfica com Bruno Lage recuperou a identidade que tinha começado a perder com Rui Vitória. O antigo central acompanhou a transição entre os dois treinadores no final da sua carreira e, em entrevista à Eleven Sports, não poupa elogios ao atual técnico do clube da Luz, apesar de não ter chegado a trabalhar com ele.

«O Bruno Lage veio colocar sangue novo na equipa. Conquistámos títulos com o Rui Vitória, mas fomos perdendo a identidade com que jogávamos. O Bruno chegou e conseguiu dar a volta num campeonato super difícil. Voltei a ver o brilho nos olhos dos jogadores, um brilho que a dinâmica de jogo no Benfica proporciona», contou o antigo capitão à Eleven Sports.

Luisão acabou por encerrar a carreira uns meses antes de Bruno Lage assumir o comando da equipa. «Faltou trabalhar com ele, porque sei do trabalho espetacular que faz. Vejo e oiço dos jogadores e queria ter esse gosto de poder dizer que fui comandado por ele também», acrescentou.

Mas, a nível pessoal, Luisão coloca Jorge Jesus acima dos dois últimos treinadores do Benfica. «A vinda do Jorge Jesus foi um ponto de viragem no meu crescimento. Já tinha 28 anos, muita bagagem e achava que entendia o jogo, mas o que ele acrescentou foi espetacular. Se prolonguei a minha carreira até aos 38 anos, foi devido a Jesus. Ele mudou a minha maneira de ver o futebol e tornou o jogo mais fácil para mim», contou.

No capítulo dos treinadores, Luisão falou ainda de Luiz Felipe Scolari com quem trabalhou no Cruzeiro e na seleção do Brasil. «Foi ele que me deu a oportunidade de me estrear enquanto profissional e que me convocou pela primeira vez para a seleção brasileira. Além disso, ajudou-me a manter os pés no chão durante aquela transição dos juniores», destacou ainda.