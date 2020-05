Luisão contou, em entrevista à Eleven Sports, que se apercebeu da qualidade de João Félix logo no primeiro treino do jovem jogador com a equipa principal. O antigo capitão fez ainda um balanço dos quinze anos que jogou de águia ao peito, destaca dois dos vinte títulos que conquistou, mas não esquece as finais perdidas na Liga Europa.

Começamos por João Félix. «Na altura ele fazia alguns jogos contra nós na equipa de juniores e só pelo domínio que ele tinha já dava para ver que ele era diferente. Ele torna as coisas naturais em campo», começa por contar o antigo capitão.

Luisão lembra que, já na equipa principal, João Félix acabou por explodir quando mudou de posição e passou a jogar com Jonas. «Foi uma pena, porque no início metiam o João numa posição onde não rendia, muito encostado à esquerda, na linha. O Bruno Lage deixou-o à vontade e aí foi incrível de ver o que ele fez. Cresceu muito, entendeu-se bem com o Jonas e espero continuar a vê-lo brilhar», acrescentou.

Mas não foi apenas João Félix que impressionou Luisão. «O Rúben Dias é um líder desde a formação e não mudou nada. Os rivais tentam catalogá-lo como um jogador violento, mas ele é leal e aprendeu a viver com isso. Teve um crescimento incrível e fico feliz de ter jogado algumas partidas com ele. Quanto ao Florentino é um jogador bonito de ver jogar, a forma como se posiciona, como recupera a bola de forma limpa. E depois mostrou uma tranquilidade, que parecia que era profissional há muito tempo», referiu.

«Tinha a obrigação de ter conquistado mais títulos»

Num balanço geral dos quinze anos que cumpriu no Benfica, Luisão lamenta não ter conquistado mais títulos, mas fala do passado com orgulho. Entre 2003 e 2018, o antigo capitão conquistou seis títulos de campeão, sete Taças da Liga, três Taças de Portugal e quatro Supertaças.

«Fico muito orgulhoso de estar na história por causa desse registo e tenho quase a certeza que me vão passar. Mas também penso que em quinze anos tinha obrigação de ter ganho mais títulos. No entanto, chego ao clube numa fase de transição e acabámos por pagar esse preço, de forma a poder ajudar o clube a vencer de forma mais regular agora», contou.

Entre os vinte títulos que conquistou, Luisão destaca o primeiro campeonato em 2004/05, bem como o tetra em 2016/17, mas também não esquece as finais perdidas na Liga Europa.

«Contra o Chelsea faltou-nos a experiência para segurar o resultado e ir a prolongamento porque fizemos uma exibição forte. Contra o Sevilha custou muito, porque sabíamos que estávamos preparados, sobretudo depois de eliminar a Juventus. Mas o golo acabou por não aparecer e os principais marcadores de penálti falharam», desatacou ainda.