O Benfica publicou as primeiras imagens de Dodi Lukebakio depois do internacional belga ter sido operado, com sucesso, ao tornozelo esquerdo, para debelar uma fratura contraída ao serviço da seleção da Bélgica.

Nas imagens vê-se Lukebakio, apoiado em canadianas, já em processo de recuperação, antes de dirigir uma mensagem aos adeptos: «Benfiquistas, até breve», atirou.

Ora veja:

RELACIONADOS
Benfica: Lukebakio operado com sucesso
«Lukebakio? Joga outro, o único mercado aberto é o do Livramento, em Setúbal»
Benfica: Lukebakio sofre fratura no tornozelo e vai parar três meses