Lukebakio começa recuperação: «Benfiquistas, até breve!»
Avançado foi operado depois da lesão que sofreu ao serviço da seleção belga
O Benfica publicou as primeiras imagens de Dodi Lukebakio depois do internacional belga ter sido operado, com sucesso, ao tornozelo esquerdo, para debelar uma fratura contraída ao serviço da seleção da Bélgica.
Nas imagens vê-se Lukebakio, apoiado em canadianas, já em processo de recuperação, antes de dirigir uma mensagem aos adeptos: «Benfiquistas, até breve», atirou.
