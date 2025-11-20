José Mourinho surgiu na conferência de imprensa, antes do jogo com o Atlético, no Restelo, para a Taça de Portugal, com barba grande e ligeiramente mal-dispostom, sobretudo com os comentadores que, disse ele, comentam tudo.

Situação dos jogadores lesionados no Benfica

«A situação do Lukebakio já é conhecida, todos os outros jogadores que vieram das seleções vieram em condições de dar o seu contributo para o jogo de amanhã. Regressos ao treino sem limitações, sim, o Manu. Neste momento treina sem limitações, faz o treino do primeiro ao último minuto com a equipa, completamente integrado. Mas uma coisa é treinar, outra coisa é jogar».

Lesão de Lukebakio

«Joga outro, tão simples quanto isso. O único mercado que está aberto amanhã é o mercado do Livramento, em Setúbal. Com certeza nas outras cidades deve haver outros mercados abertos, mas eu não os conheço. Portanto não vale a pena pensar nisso, temos de pensar em outro jogador que possa jogar. Se me perguntar se estou contente com a lesão, claro que não estou contente. Se me perguntar se ontem chorei a noite toda, não chorei. Portanto é andar para a frente.»

Sudakov vai a jogo

«É com o departamento médico do Benfica que eu trabalho e é no departamento médico do Benfica que eu tenho total confiança. Se um dia essa confiança total se tiver que transformar em confiança parcial, também lhes direi e vice-versa, espero que seja assim. Neste momento a nossa relação é uma relação de confiança recíproca. aquilo que diz o meu colega treinador da seleção da Ucrânia, aquilo que diz a Federação da Ucrânia, aquilo que especulam os instituições que sabem tudo… eu limito-me a reunir com os chefes clínicos do nosso departamento, filo logo no início da semana, tenho feito todos os dias. Hoje antes de fazer a convocatória voltei a reforçar todas as perguntas e todas as explicações que já tinha feito anteriormente, e a explicação é muito clara da parte do meu departamento clínico, o jogador tem zero risco, há zero risco relativamente a essa hipotética lesão muscular, o jogador está convocado, o jogador vai ao jogo.»