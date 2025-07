A pensar no futuro, Rui Costa apresentou o projeto “Benfica District” no Estádio da Luz. Na tarde desta terça-feira, o presidente das águias apontou a inúmeras empreitadas, numa fase em que decorre a campanha eleitoral para a presidência do clube.

«Relembro o muito que fizemos nestes quatro anos: implementámos as linhas digitais nos três anéis do estádio, dois novos ecrãs gigantes no interior – e um outro na porta 18 – um novo sistema de iluminação e de som, a que se junta uma nova lotação para o estádio, para 70 mil pessoas.»

«O clube encontra-se a trabalhar numa solução para aumentar a capacidade para 80 mil pessoas, de forma a dar resposta à imensa procura pelos associados», revelou.

De resto, o presidente do Benfica sublinhou a vontade de «transformar o exterior do estádio, um desejo antigo», até com a construção de uma escultura em homenagem aos campeões europeus de 1961 e 1962.

«Toda a fachada vai ser coberta, nomeadamente com Leds. É também um projeto que integra um pavilhão multiusos com capacidade para 10 mil pessoas e dois pavilhões com capacidade para 2500 e 1500 lugares. (…) Uma pista de corrida, um novo teatro, com capacidade para 500 pessoas, além de instalações comerciais e hoteleiras, e uma nova praça de convívio», prosseguiu.

Por fim, Rui Costa garantiu que, em breve, vai ser convocada uma Assembleia Geral para que os sócios se pronunciem sobre este projeto.

Ao discurso do presidente do Benfica seguiram as explicações de Nuno Catarino, vice-presidente e CFO das águias. Este dirigente detalhou que esta ambição vai obrigar ao investimento de 220 milhões de euros, gerando 37 milhões anuais de receita, sendo o totalmente «financiado por entidades internacionais».

«Também haverá uma margem de contribuição à volta dos 24 milhões por ano. E, depois, é um projeto que será feito em “Project Finance”, com um período de financiamento de 15 anos, desenhado para ter um contributo positivo. É 100 por cento financiado por entidades internacionais.»

«É possível executar este projeto num período até dois anos e meio. Estamos ainda numa fase de consulta. (…) Estes são projetos de grande longevidade, estamos a fazer um plano para 30, 40 e 50 anos. Não queremos afetar a capacidade de o Benfica cumprir com as suas obrigações», explicou.

As eleições para a presidência do Benfica estão agendadas para 25 de outubro.