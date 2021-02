Não será muito arriscado afirmar que Ruben Amorim é o nome do momento no futebol nacional.

O jovem treinador está a bater vários recordes na liderança dos leões e colocou o clube na liderança destacada da Liga, com mais oito pontos do que o segundo classificado, o FC Porto, e mais onze do que o Benfica e o Sp. Braga, igualados no terceiro posto.

Porém, o antigo médio continua sem assumir a candidatura ao título. E assim vai continuar. Pelo menos, essa é a convicção de quem melhor o conhece: a mãe.

Em entrevista à Antena 1, Anabela Francisco disse confirmou isso mesmo.

«Acho que ele não vai assumir [a candidatura ao título] nunca. Enquanto não tiver a certeza, não vai assumir. Acho eu, às vezes também me surpreende. Mas o que ele diz não me surpreende em nada», começou por dizer.

Convidada a recordar o momento em que o filho lhe confidenciou que iria assinar pelo Sporting, a progenitora assumiu ter sentido receio por esse passo.

«Quando ele me disse que vinha para o Sporting, fiquei um bocado assustada. Porque ele estava tão bem, tudo lhe estava a correr bem, por isso tive medo por ele», revela, explicando as razões do receio.

«Umas das coisas que mais me assustou quando ele foi para o Sporting, foi ter sido muito contestado. Não tinha o curso, custou 10 milhões, sempre se assumiu como benfiquista. Mas acima de tudo, ele é um profissional. Foi um bocado massacrado com essa história, mas agora noto que os sportinguistas se estão a render», orgulha-se.

Nesse sentido, apesar das reticências de quem diz que sempre seguiu o fenómeno do futebol, a mãe do treinador do Sporting acredita que o filho terá sucesso.

«Já vi muita coisa no futebol, mas acredito que ele vai ter sucesso. Pela maneira de ser, pelo discurso. Tem uma personalidade muito forte e vincada. Às vezes até parece que nada mexe com ele», analisa.

Quanto à possibilidade de Amorim sair para uma experiência no estrangeiro, Anabela Francisco não afasta a possibilidade, mas garante que o técnico «está feliz no Sporting».

«Acho que não está a pensar em ir para estrangeiro, mas não tenho dúvidas que vai lá chegar. Ele foi talhado para o sucesso desde miúdo. Até na escola. No trabalho tem as ideias muito definidas», defende.

Quanto à alegria que vê nos jogadores do Sporting, a mãe do treinador não está surpreendida porque diz que desde sempre Ruben Amorim revelou ser um líder.

«Ele era pequenino e já era líder na escola e nos joguinhos que faziam. Pouco tempo depois de estar numa equipa de hóquei passou a capitão. Desde pequenino que se nota que ele sabe ser líder», conclui.