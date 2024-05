Agora já não há mais dúvidas: Leandro Barreiro vai ser reforço do Benfica a partir da próxima temporada.

O internacional suíço já tinha anunciado que ia sair do Mainz como jogador livre, mas recusava-se a dizer por qual clube tinha assinado a custo zero. Embora as notícias apontassem para o Benfica.

Agora, sim, está tudo dito. O diretor desportivo do Mainz, Christian Heidel, fez questão de desfazer as últimas dúvidas este sábado, após a última jornada da Liga Alemã.

O dirigente referiu-se à saída do médio centro e adiantou que para a próxima época vai jogar na Luz. «Leando Barreiro foi-nos informando de todos os passos com o Benfica», disse.