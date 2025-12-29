José Mourinho e Bruno Lage. O atual versus o antigo treinador do Benfica. Ambos regressam ao clube da Luz já com a época em andamento. Ora, no duelo de treinadores de Setúbal, Lage leva a melhor nos primeiros jogos, pelo menos no que os números mostram.

O Sp. Braga e o Benfica não foram além de um empate no jogo grande da 16.ª jornada da Liga. José Mourinho, que se recusou a aceitar o resultado, completou então 12 jogos na Liga neste regresso ao Benfica.

Ora, analisando a primeira dúzia de encontros na Liga de ambos os treinadores, à boleia do nosso parceiro Sofascore, Mourinho perde... em praticamente tudo.

No que toca a resultados, a diferença é notória. Mourinho, apesar de não contar com derrotas, soma cinco empates e sete vitórias em 12 jogos. Ou seja, dos 36 pontos possíveis, perdeu dez.

Primeiros 12 jogos de Mourinho: vitória com AVS (3-0); empate com Rio Ave (1-1); vitória Gil Vicente (2-1); empate com FC Porto (0-0); vitória com Arouca (5-0); vitória com V. Guimarães (3-0); empate com Casa Pia (2-2); vitória com Nacional (2-1); empate com Sporting (1-1); vitória com Moreirense (4-0); vitória com Famalicão (1-0) e empate com Sp. Braga (2-2).

Já Lage, que regressou ao Benfica em setembro de 2024, teve um início mais convincente, pelos menos no que aos resultados diz respeito: dez vitórias, um empate e uma derrota. Perdeu, portanto, cinco pontos dos possíveis 36. Metade dos pontos perdidos por Mourinho.

Primeiros 12 jogos de Lage: vitória com Santa Clara (4-1); vitória com Boavista (3-0); vitória com Gil Vicente (5-1); vitória com Rio Ave (5-0); vitória com Farense (2-1); vitória FC Porto (4-1); vitória Arouca (2-0); vitória V. Guimarães (1-0); vitória com Nacional (2-0); empate com AVS (1-1), vitória com Estoril (3-0) e derrota com Sporting (1-0).

Entrando mais a fundo nos números, a diferença salta aos olhos. Mourinho vence na categoria de oferecer menos oportunidades aos adversários. Ambos estão empatados nos jogos sem sofrer golos: seis cada.

Em tudo o resto, Bruno Lage leva a melhor. Tanto ofensivamente como defensivamente, os números são desfavoráveis a Mourinho. Lage marcava mais e sofria menos. Criava mais grandes oportunidades e, consequentemente, rematava mais. Também na posse, o Benfica de Lage tinha uma ligeira vantagem sobre a formação encarnada agora liderada por Mourinho.

Em termos de tabela classificativa, o Benfica ocupa neste momento o terceiro posto com 36 pontos, a cinco do Sporting (segundo). As águias podem, inclusive, ficar a dez do líder FC Porto, caso os dragões vençam esta noite [20h15] o AVS.

Já na altura de Lage, precisamente na 16.ª jornada da época 2024/25, o Benfica ocupava também a terceira posição, desta feita com 38 pontos. Estavam a dois pontos de Sporting (primeiro) e FC Porto (segundo), ambos com 40 pontos.