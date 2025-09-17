João Diogo Manteigas foi mais um dos candidatos à presidência do Benfica a reagir aos acontecimentos das últimas horas, que levaram ao despedimento de Bruno Lage do comado técnico das «águias».

«Chegou o momento de olharmos de frente para a realidade e de Rui Costa assumir as responsabilidades. O Sport Lisboa e Benfica, uma entidade supra centenária de vitórias e glórias, não pode continuar refém de decisões precipitadas e de uma gestão que não corresponde às expetativas dos seus sócios e adeptos», disse o candidato, de 42 anos.

«A Direção deve ser forçada a reconhecer que os resultados deste seu mandato não espelham a grandeza do nosso clube. Em quatro anos de mandato, dois treinadores dispensados em início da época. Em quatro épocas desportivas, prevê-se agora um quinto treinador, aliado a investimentos sem retorno desportivo consistente e uma instabilidade que não condiz com os valores benfiquistas, não só no futebol, mas também nas modalidades.»

Numa altura em que Rui Costa está à procura do sucessor para Bruno Lage, Manteigas avisa que o dirigente encarnado não deve contratar um treinador que esteja fora do clube.

«Rui Costa deve assumir a responsabilidade destes seus sucessivos erros e não arriscar cometer mais um, não comprometendo o clube com contratos a um mês do fim do seu mandato.»

Na madrugada desta terça para quarta-feira, Rui Costa anunciou o despedimento de Bruno Lage, isto depois de dois resultados bastante surpreendentes e em casa: empate com o Santa Clara (1-1) e derrota diante do Qarabag (3-2).