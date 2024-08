Na véspera do duelo com o Moreirense, Roger Schmidt abordou a situação de Marcos Leonardo no plantel do Benfica. A questão sobre o avançado brasileiro surge depois das notícias que dão conta do interesse ao Al Hilal, de Jorge Jesus, na sua contratação.



«Já disse na última ou na penúltima conferência. Temos três avançados e se um deles não está satisfeito com a situação e não quer lutar pela posição, temos de falar sobre isso. Especialmente, o Marcos Leonardo é um jovem avançado, foi contratado há meio ano e ainda acreditamos no seu potencial e qualidade. Queremos desenvolvê-lo como avançado de topo do Benfica. Como disse, o interesse nos nossos jogadores significa que temos bons jogadores. Não significa que eles querem sair nem que queremos vender. Não podemos evitar o interesse nos nossos jogadores, mas a decisão sobre o que fazemos é nossa. Precisamos de ter um plantel de topo», comentou o alemão.



Em relação ao duelo com os cónegos, o germânico alertou para as dificuldades que os encarnados vão encontrar.



«O Moreirense esteve muito bem na época passada. Foi difícil defrontá-los. Jogámos duas vezes lá, é um estádio pequeno e não é fácil. Empatámos duas vezes lá. Começaram muito bem a época, ganharam os dois primeiros jogos e fizeram um jogo corajoso em Braga. Todo o foco tem de estar neste jogo apesar de o mercado continuar aberto. Estamos preparados e motivados para continuar a praticar um bom futebol e a vencer», antecipou.



Schmidt lamentou a falta de consistência do Benfica nos jogos longe da Luz. «Nos últimos jogos fora não fomos tão consistentes quanto devemos ser para ganharmos o campeonato. Em casa, somos consistentes, mas temos de manter a qualidade fora de casa. É muito importante. Amanhã [sexta-feira], será outro desafio complicado. Mas queremos aproveitá-lo para mostrar a nossa atitude e motivação. Nos últimos dois jogos com o Moreirense fora, controlámos, mas não conseguimos marcar», concluiu.



O Benfica joga contra o Moreirense, em Moreira de Cónegos, esta sexta-feira, às 20h15, no jogo inaugural da quarta jornada da Liga.