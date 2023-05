Lorenzo Melgarejo, antigo jogador do Benfica, destacou a boa relação que mantém com Oscar Cardozo, recordando os tempos em que os dois se cruzaram no Benfica até ao reencontro no Libertad, no Paraguai, onde voltaram a jogar juntos. Numa entrevista à rádio Versus, o extremo recorda que foi Tacuara que lhe deu a mão quando chegou à Luz e diz mesmo que o goleador, a seguir a Eusébio, é um dos maiores ídolos da equipa de Lisboa.

Melgarejo, agora com 32 anos, jogou no Benfica na temporada de 2012/13, numa altura em que Cardozo já cumpria a sua quinta temporada na Luz, a caminho de tornar-se no melhor marcador de sempre da história do clube português (168 golos). O extremo fez uma temporada em pleno Com Jorge Jesus e acabou por sair para os russos do Kuban Krasnodar. Cardozo ainda fez mais uma época no Benfica e, em 2021, os dois paraguaios voltaram a encontrar-se no Libertad onde agora estão a dar cartas.

«O Tacuara foi um dos grandes amigos que me deram a mão quando cheguei ao Benfica. Ajudou-me muito para poder aguentar nos primeiros tempos, com os conselhos que me deu para poder ficar e jogar pelo Benfica. Nunca pensei que iria jogar outra vez com ele aqui no futebol paraguaio e o Libertad tornou isso possível. Tal como o Julio Enciso me apoiou aqui, o Cardoso apoiou-me no Benfica», começa por contar.

O extremo revela depois a admiração que tem pelo goleador de 39 anos e conta a forma como o avançado era idolatrado em Portugal, dizendo mesmo que é uma lenda no Benfica. «O Tacuara é um ídolo máximo no Benfica, a seguir ao Eusébio acho que vem o Tacuara», destacou ainda Melgarejo, manifestando-se orgulhoso por voltar a jogar na mesma equipa do goleador, sobretudo, porque conquista títulos.