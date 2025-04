O Benfica recebe o AVS na tarde deste domingo, na 31.ª jornada da Liga. À margem da antevisão ao encontro, Bruno Lage foi questionado sobre os perfis identificados como prioridade para o verão. Por isso, o treinador das águias apontou aos aspetos «mais importantes».

«O perfil de jogador é importante, mas podemos falar de caraterísticas técnicas, táticas, físicas e psicológicas. E também devemos avaliar a competitividade e a adaptação a um clube como o Benfica. Há todo um conjunto de aspetos envolvidos. E posso puxar o seguinte exemplo: muito falam do Carreras e do Grimaldo. São diferentes, mas ambos com uma qualidade enorme.»

«Posso recorrer à minha experiência noutros clubes e comparar jogadores como o Florentino e o Rúben Neves. Há algo mais importante do que o perfil dos jogadores, que é a ideia do treinador, percebendo como gerar dinâmicas. Isto não é um recado para dentro», comentou, na tarde deste sábado, em conferência de imprensa.

Sobre o Estádio Nacional do Jamor como palco da final da Taça de Portugal, o treinador do Benfica mostrou-se tranquilo.

«Quero estar no Jamor. Sobre a segurança há outras pessoas para questionar. Há que assegurar a segurança de todos. Para mim é também importante o estado do relvado. Espero que estejam reunidas as condições para um grande jogo», referiu.

O Benfica encara a receção ao AVS com o objetivo de retomar a liderança isolada da Liga. Por agora, as águias são vice-líderes, com 72 pontos, igualadas pelo líder Sporting.

O Benfica-AVS vai contar com arbitragem de Carlos Macedo, está agendado para as 18h deste domingo e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.