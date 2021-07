O Ministério Público não pediu a prisão preventiva ou domiciliária para Luís Filipe Vieira, tendo pedido ao juiz Carlos Alexandre uma medida de coação de três milhões de euros: ou seja, o presidente em suspensão de funções do Benfica vai ter de pagar três milhões de euros para continuar em liberdade, confirmou a TVI.

O juiz Carlos Alexandre vai agora decidir, sendo certo que não vai mais além do que o Ministério Público pede. Para além de pagar uma caução de três milhões de euros, é privisível que Luís Filipe Vieira fique com o passaporte apreendido e fique impedido de manter contactos com os restantes detidos nesta operação «Cartão Vermeho».