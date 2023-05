Morato considerou o título conquistado pelo Benfica, no último fim de semana, como o «momento mais especial» da carreira.



«É o momento mais especial da minha carreira, sem dúvida. Sempre sonhei em ser jogador, em jogar em grandes equipas e celebrar títulos como este. Jogar no estádio da Luz completamente lotado num dia de festa, é uma experiência incrível. Vamos comemorar muito», começou por dizer, em declarações ao Globo Esporte.



Os encarnados colocaram fim a um jejum de títulos que durava desde 2018/19. O defesa brasileiro assumiu que a seca de troféus «é incomum» nas águias e salientou a justiça do triunfo no campeonato português.



«Os adeptos estavam engasgados e nós também, porque somos benfiquistas e essa seca é muito incomum por aqui. Esse troféu coroou uma temporada fantástica da nossa equipa. Fomos melhores do começo ao fim», sublinhou.



Por último, Morato deixou elogios a Roger Schmidt e elegeu-o como um dos responsáveis pelo regresso do Benfica aos títulos.



«Foi uma temporada muito boa e devemos muito disso aos jogadores que compraram a ideia do mister. Ele trouxe uma proposta de jogo agressiva e uma mentalidade vencedora para o nosso balneário», concluiu, o jogador de 21 anos.