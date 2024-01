Em entrevista a um dos patrocinadores do Benfica, o defesa Morato falou dos objetivos da equipa para esta temporada, assegurando que querem «ganhar sempre todos os jogos que seja possível e lutar pelos lugares de topo».

«Já conseguimos um objetivo, a Supertaça», recordou. «Não conseguimos outro, que era a Champions, mas surgiu outro no caminho. Agora há mais um importante no final de janeiro, há jogos importantes da Taça, para no fim da época podermos comemorar no Jamor... e há o mais importante, que é a Liga», explicou.

Morato analisou os rivais diretos do Benfica. «O Sporting subiu, em comparação com o ano passado», afirmou. «São sempre adversários muito fortes, mas a gente encara como dois alvos a abater, sentimo-nos sempre preparados», assegurou.

Álvaro Djaló, do Sporting de Braga, Marcus Edwards e Viktor Gyokeres, do Sporting, foram considerados os adversários mais difíceis que já enfrentou. Já nos treinos do Benfica, Rafa merece essa ‘distinção’.

Morato considera que o neerlandês Van Dijk é o melhor defesa central da atualidade, por ser «forte e muito rápido», sendo «impecável» no jogo aéreo.

O jogo aéreo é, precisamente, uma das qualidades principais que Morato vê em si próprio. Mas há mais: «para o meu tamanho e peso, até sou rápido e sinto-me tecnicamente muito bom», afirmou, apesar de assegurar que esses são aspetos para «tentar melhorar todos os dias, continuando a evoluir».

Os rivais Otamendi e Di Maria

É conhecida a porte rivalidade entre brasileiros e argentinos, mas isso, assegura Morato, não chega ao balneário do Benfica.

«Eles são sensacionais, fazem muito bem ao grupo, são disciplinados e comprometidos. É uma honra tê-los como parceiros», assegurou.

Morato disse que aprende com Otamendi todos os dias, por ser um jogador que, «por mais títulos que já tenha, quer sempre ganhar».

A afirmação de António Silva acabou por tapar a entrada de Morato na equipa na sua posição, o que não impede o defesa brasileiro de o elogiar.

«Sabemos que no Benfica surgem casos e casos (de jogadores) todos os anos. Espero que ele tenha uma bela carreira, principalmente aqui no Benfica», afirmou.

Luisão e Roger Schmidt

A presença de Luisão tem sido importante, pelos conselhos que lhe dá, como foram os diversos brasileiros do plantel, quando chegou ao Benfica, há quatro anos. De resto, ambiciona chegar ao patamar de alguns compatriotas que se tornaram defesas centrais e referência no clube. «Trabalho para isso, se acontecer vou ficar muito feliz», afiançou.

E depois, há a liderança de Roger Schmidt.

«O ‘mister’ é um muito tranquilo, uma pessoa muito trabalhadora. Depois dos jogos fala sempre comigo, chama-me para conversar, dizer onde errei», explicou.

Como qualquer jogador, Morato ambiciona chegar a internacional. Com tantos anos em Portugal, será que olha a para a seleção portuguesa?

«A seleção brasileira estará primeiro. Claro que se um dia tiver a oportunidade de representar a seleção portuguesa vou ver com bons olhos», garantiu.