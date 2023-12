FIGURA: Gonçalo Franco (Moreirense)

Não é, mas parecia omnipresente. Os tentáculos de Gonçalo Franco estavam em todo o lado e tornaram a tarefa dos encarnados muito mais difícil. O médio do Moreirense recuperou inúmeras bolas, tentou o golo – remate de fora da área – e era vê-lo já depois da hora a fazer um sprint para cortar uma bola de um adversário. Grande jogo de Franco.

MOMENTO DO JOGO: Golo anulado ao Benfica

A segunda parte pertenceu quase por completo à formação encarnada, mas as dificuldades para chegar com perigo à baliza do Moreirense eram mais do que muitas. Na única vez que conseguiu furar a defensiva local, João Mário marcou, para grande festa dos adeptos encarnados. Contudo, pouco depois veio o balde de água fria e o golo foi anulado por fora de jogo.

OUTROS DESTAQUES

Kokçu (Benfica): Excelente entrada do médio turco, responsável pelas principais jogadas de perigo dos encarnados. Kokçu esteve na jogada do golo anulado e ainda tentou a sorte num remate de fora da área que Kewin Silva defendeu com qualidade.

Madson (Moreirense): Grande jogo do extremo cónego, responsável pelas principais jogadas de perigo da turma local. Esteve perto de marcar por duas vezes. Numa delas, Madson acertou com estrondo na trave.