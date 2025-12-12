O primeiro dia de emissões da Benfica FM fica marcado pela entrevista a José Mourinho, que abriu o livro sobre, por exemplo, a identidade fora do futebol.

«Vai parecer básico, mas gosto de ocupar o tempo com futebol e família. E quando digo família também me refiro aos amigos, gente que amo. Foi uma faceta que fui descobrindo, preocupar-me muito mais com os outros e muito menos comigo. (…) Não tenho hobbies, mas no verão troquei umas bolas com os meus filhos e gostei muito. Foi divertido, estivemos dois dias em Troia.»

«Sou bom garfo. As pessoas ficam surpreendidas com o facto de um setubalense não gostar muito de peixe. Como, mas não sou um apaixonado. Tenho a sorte de geneticamente ser como sou, caso contrário teria problemas de obesidade. Como muito e depois treino pouco individualmente. Aquilo que faço no campo são uns quilómetros largos, mas são uns quilómetros ao meu ritmo, de saltar de um exercício para outro. (…) Como muito e essa genética mantém os 79 quilos. E recordo que com 18 anos tinha 70, quando fui para a tropa.»

Entre várias figuras com quem privou e estabeleceu amizade, José Mourinho destacou as saudades de Maradona.

«Tínhamos uma relação incrível. Depois da vitória contra o Nápoles, lembrei-me muito dele, pois sabia que me iria insultar no seu modo. É gente iluminada. Os génios são assim», rematou.