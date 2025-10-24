José Mourinho diz que é tempo de meter a Liga dos Campeões de lado e colocar todo o foco no jogo deste sábado frente ao Arouca. O treinador do Benfica abordou ainda a lesão de Dedic e falou das opções que tem para essa posição.

Sobre o jogo deste sábado com o Arouca, depois da derrota na Champions

«Precisamos de ganhar, não estamos em primeiro no campeonato, temos uma desvantagem de quatro pontos e de um ponto para superar. Precisamos de ganhar jogos. O último jogo do campeonato empatámos fora e no último jogo em casa, foi difícil, mas conseguimos os três pontos. Temos de continuar na senda dos bons resultados porque quem vai atrás não tem muito espaço. É importante ganharmos o jogo, é importante manter a pressão sobre os nossos dois rivais que estão à nossa frente no campeonato.»

Ainda sobre a Champions…

«De um modo pessoal acho que somos muito grandes para estarmos contentes com o mal dos outros, mas a realidade é que as equipas que nesta jornada Champions jogaram contra equipa inglesas levaram todas pesado. Efetivamente são equipas com uma dimensão grande. Fizemos uma muito boa primeira parte. Uma primeira parte com personalidade. Uma primeira parte em que a equipa quis ganhar, uma equipa que podia ter marcado primeiro. Uma equipa que foi igual a um adversário mais poderoso. Depois uma segunda parte em que efetivamente colapsámos ao nível mental, ao nível da organização. Foi nisso que estivemos a trabalhar hoje, nessa disciplina que nós temos que manter. Um jogo difícil amanhã, mas acredito que vai ser com um benfiquismo ao mais alto nível, a equipa vai dar resposta e vamos ganhar o jogo.»

A lesão de Dedic e as contas da Champions

«Temos em relação ao último jogo a lesão do Dedic que o afasta deste jogo, mas a equipa está bem. Nós, obrigatoriamente, temos de ter uma mentalidade de sermos capazes de encerrar os capítulos. O capítulo de Newcastle foi encerrado e diria que a Champions League agora é para esquecer durante um par de semanas e relembrar só que há dezasseis ou dezoito equipas com zero, um ou três pontos, o que significa que estamos a três pontos de uma posição de classificação. Há ali um espaço importante entre as equipas que ganharam os três jogos. Há um espaço que pode ser controlado por nós, fazendo pontos, ganhando os jogos que aí vêm.»

As dificuldades que o Arouca pode trazer

«Em relação ao adversário de amanhã, esperamos um adversário típico dentro dos adversários naquilo que chamamos as posições tranquilas na tabela. Têm tranquilidade para desenvolver um bom jogo de futebol, são equipas que não têm a pressão de jogar para o título, nem a pressão de jogar para não descer. Boas equipas, com bons jogadores, bem treinadas, que obviamente que vêm para nos criar dificuldades. Acredito nos meus, acredito no pouco trabalho, mas bom trabalho que fizemos principalmente hoje. Trabalhamos bem, sabemos o que temos de fazer e acredito, com todo o respeito que o Arouca me merece, acredito que vamos ganhar.»

Dedic está fora por lesão. Quem vai jogar nessa posição? Tomás Araújo ou Aursnes?

«Serão as nossas duas opções, opções diferentes, no sentido da qualidade, mas iguais porque os dois são adaptações. O Tomás é central, o Fredrik é um médio. Ambos já jogaram nessa posição, inclusive esta época. Eu diria que o Tomás é uma opção mais conservadora e o Fredrik é uma opção mais ofensiva. O Leandro [Santos] vai com a equipa B a Vila da Feira. Há miúdos que precisam de jogar e estarem connosco e não jogarem vale pouco, é importante irem à equipa B e o Leandro vai amanhã a Vila da Feira.»