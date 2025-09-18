Apresentação de José Mourinho, no Seixal, como novo treinador do Benfica, em substituição de Bruno Lage. Primeiro treino está marcado para as 16h00:

Introdução do treinador, antes das perguntas dos jornalistas:

«Tenho tantas emoções, mas a experiência acho que me ajuda a controlarmos. Quero agradecer a confiança, quero agradecer a honra que sinto neste momento. Sendo português, obviamente que não há um único que não conheça a história, a cultura, a dimensão da nação benfiquista e deste clube, mas quero deixar uma coisa absolutamente clara, que é, tenho de ser capaz de bloquear todas estas emoções e olhar para o Sport Lisboa e Benfica para este meu trabalho, para esta minha responsabilidade, de um modo muito simplista. Sou um treinador de um dos maiores clubes do mundo. Quero fechar-me nesta missão. Quero centrar-me, não diria nas dificuldades, diria no prazer daquilo que é o trabalho de um treinador, em algo que é verdadeiramente apaixonante».

«São 25 anos, mas não venho celebrar a carreira, são 25 anos em que tive a oportunidade de trabalhar nos maiores clubes do mundo».

«Para finalizar esta minha intervenção, queria dizer-lhe a si [Rui Costa], o representante dos benfiquistas neste mundo, que nenhum dos outros gigantes clubes em que tive a oportunidade de treinar me fez sentir mais honrado, mais responsabilizado, mais motivado, do que sero treinador do Benfica. Palavras, o vento, às vezes, leva-as, mas as atitudes não. A minha promessa é muito clara: vou viver para o Benfica, vou viver para a minha missão. Saí de casa e disse até domingo. Significa que até domingo não vou sair. Acho que é de facto uma honra tremenda que a minha experiência ajuda a controlar as emoções.»

Na conferência de imprensa, estiveram, ao lado de José Mourinho, o presidente Rui Costa e Pedro Pinto, responsável pela comunicação do clube.