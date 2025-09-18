Mourinho: «A minha promessa é clara: vou viver para o Benfica»
Apresentação do novo treinador do Benfica, esta tarde no Seixal
Apresentação de José Mourinho, no Seixal, como novo treinador do Benfica, em substituição de Bruno Lage. Primeiro treino está marcado para as 16h00:
Introdução do treinador, antes das perguntas dos jornalistas:
«Tenho tantas emoções, mas a experiência acho que me ajuda a controlarmos. Quero agradecer a confiança, quero agradecer a honra que sinto neste momento. Sendo português, obviamente que não há um único que não conheça a história, a cultura, a dimensão da nação benfiquista e deste clube, mas quero deixar uma coisa absolutamente clara, que é, tenho de ser capaz de bloquear todas estas emoções e olhar para o Sport Lisboa e Benfica para este meu trabalho, para esta minha responsabilidade, de um modo muito simplista. Sou um treinador de um dos maiores clubes do mundo. Quero fechar-me nesta missão. Quero centrar-me, não diria nas dificuldades, diria no prazer daquilo que é o trabalho de um treinador, em algo que é verdadeiramente apaixonante».
«São 25 anos, mas não venho celebrar a carreira, são 25 anos em que tive a oportunidade de trabalhar nos maiores clubes do mundo».
«Para finalizar esta minha intervenção, queria dizer-lhe a si [Rui Costa], o representante dos benfiquistas neste mundo, que nenhum dos outros gigantes clubes em que tive a oportunidade de treinar me fez sentir mais honrado, mais responsabilizado, mais motivado, do que sero treinador do Benfica. Palavras, o vento, às vezes, leva-as, mas as atitudes não. A minha promessa é muito clara: vou viver para o Benfica, vou viver para a minha missão. Saí de casa e disse até domingo. Significa que até domingo não vou sair. Acho que é de facto uma honra tremenda que a minha experiência ajuda a controlar as emoções.»
Na conferência de imprensa, estiveram, ao lado de José Mourinho, o presidente Rui Costa e Pedro Pinto, responsável pela comunicação do clube.