O Benfica entra em 2026 com uma receção ao Estoril que José Mourinho antevê como «difícil» e recorda que a equipa comandada por Ia Cathro ganhou ao Sp. Braga e está num bom momento.

Primeiro jogo de 2026, o que espera do Estoril?

«A importância é a de sempre, o objetivo é ganhar todos os jogos e quando não se consegue o resultado é negativo para nós. Relativamente a isso, não muda absolutamente nada. O Estoril é boa equipa, já os vi ao vivo, para além do trabalho que fazemos de análise, e é uma equipa difícil, é uma equipa que joga bem, que joga um futebol muito interessante, para não elogiar mais do que isso, mas podia elogiar ainda uma equipa que, como todas aquelas que não jogam competições europeias, cada semana significa uma semana de trabalho».

«Uma semana de trabalho com bons jogadores como é o caso do [Ian] Cathro, são semanas de progressão na qualidade e na dinâmica da equipa. Uma equipa que está tranquila na classificação, não precisa de olhar para trás, não tem medo daquilo que vem atrás porque está tranquilo. Não tem a obrigação de olhar para cima. Portanto, é uma equipa que não tem nada a perder e seguramente irá fazer um grande jogo contra nós e, se possível, um bom resultado.»

O Estoril tem o quinto melhor ataque da Liga, espera um jogo mais aberto?

«Não sei se o Estoril deixa os jogos mais abertos, se eles fizerem aquilo que fizeram com o Sp. Braga, marcando ao homem, vindo à procura do adversário muito alto, não é fácil. É difícil. Não sei se é mais fácil jogar contra um bloco baixo ou se é jogar contra uma equipa que te aperta com tudo e que vai buscar referências individuais. O Estoril é boa equipa, tem bons jogadores, com bola tem boas dinâmicas. É daquelas equipas que não precisam de olhar para baixo, olham para cima a tentam chegar o mais alto possível, mas sem um target previamente definido. Estão numa daquelas fases de estabilidade, onde jogam bem, jogam com níveis de confiança altos. É jogo difícil para nós».

Tem receio das arbitragens depois do que se passou em Braga?

«Eu nunca tenho receio das arbitragens. Se me perguntares agora quem é o nosso árbitro contra o Estoril, eu não sei. Estou a ser honesto, nem sei como é que se chama, dá-me igual. Antes dos jogos, não tenho problema nenhum com nenhum árbitro, podem dar-me qualquer árbitro que eu estou contente, não tenho nenhum tipo de problema. Venha quem vier, bem-vindo, não tenho esse tipo de problema, antes dos jogos».

«Depois dos jogos, obviamente, analiso determinado tipo de situações, seja nos jogos com o Benfica, seja nos restantes jogos da I e também da II Liga. Depois dos jogos há coisas que não se podem esconder, não se pode mandar areia para os olhos das pessoas porque são facilmente visíveis, mas antes do jogo aceitação total. Nunca vetaria um árbitro, venha quem vier, bem-vindo e que tenha sorte. Não tenho medo porque tenho este feeling positivo que não me permite ter medo. Acredito que o árbitro que vem para o nosso jogo irá para fazer muito bem. Se me perguntares pelo árbitro que vai apitar o Sporting-Gil Vicente, já não te posso responder porque não é um jogo que eu jogue, mas os que apitam o Benfica, bem-vindos e boa sorte.»