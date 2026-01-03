José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Estoril por 3-1:

[Análise ao jogo]

«O Benfica teve dificuldades. Fez muita coisa bem, mas também fez alguma coisa errada. Gosto sempre de relativizar as coisas e às vezes os adversários têm culpa nas tuas dificuldades/deficiências. Eles jogam bem, têm bons jogadores e são bem treinados.»

O Estoril é uma equipa que cria dificuldades e que não é, na minha opinião, a melhor equipa para ser pressionada alto. Porque, quando isso acontece, eles têm muita qualidade na primeira fase e desmontam a tua pressão e depois a equipa fica partida e isso aconteceu um par de vezes na primeira parte. Na segunda já não aconteceu. São também uma equipa difícil de analisar e de preparar. O Estoril tem uma maneira interessante de jogar e sabíamos que ia ser difícil.

O que não podemos fazer é sofrer um golo como e quando sofremos. Depois do 2-0 não se pode sofrer um golo ao minuto 47 ou 48. Não se pode abordar um lance individual, ainda por cima com o jogador mais criativo e melhor no drible, com aquela fragilidade, leviandade ou pouca responsabilidade, porque uma coisa é chegar ao intervalo com 2-0 ou 2-1. Ao intervalo, o meu trabalho foi analisar taticamente algumas imagens em vídeo muito rápido e fundamentalmente não deixar a equipa continuar frustrada, porque senti a frustração a entrar no balneário. Afinal de contas estávamos a ganhar e não empatados ou a perder.

É uma vitória que merecemos. Na segunda parte soubemos controlar bem o jogo e quando tentámos acelerar tivemos êxito nisso. Havia sempre um bocadinho de dúvida relativamente ao Sidny: primeiro jogo, em casa, camisola do Benfica e o peso. Ele retirou-nos as dúvidas logo no início com a assistência para o terceiro golo e aí o jogo acaba. Mas foi um bom Estoril e um bom jogo.»

[Prestianni está a ganhar pontos?]

«O Prestianni tem idade para estar a jogar na equipa B e quase a ir à Youth League e às vezes esquecemo-nos disso. Eu próprio esqueço-me às vezes e cobro-lhe coisas que não devia cobrar a um miúdo da idade dele. (…) Ele tem aprendido a defender melhor e sem perder a irreverência e a qualidade técnica que tem. Tem jogado mais nos últimos tempos e vai continuar assim. Está a crescer.»