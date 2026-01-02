José Mourinho considera que o Benfica vai ter um calendário mais exigente do que os adversários no mês de janeiro e considera que está atrasado na luta pelo título porque o FC Porto fez uma primeira volta «extraordinária» e porque o Sporting teve uma «maravilhosa sorte» no jogo com o Santa Clara.

Mês de janeiro muito complicado para o Benfica

«Acho que para o Benfica é ainda mais difícil do que todos os outros. As equipas que jogam um jogo por semana são equipas que, nesse aspeto, têm vantagens a todos os níveis. Têm vantagem pela possibilidade de trabalhar mais, têm vantagem pela não acumulação de fadiga. As equipas que estão nas competições europeias, acho que somos nós aquela que está em situação mais complicada para janeiro porque, obviamente, o FC Porto e o Sp. Braga classificaram-se, com mérito obviamente, mas facilmente para a fase seguinte da Liga Europa. O Sporting também já está classificado com mérito, o Benfica é aquela equipa que tem dois jogos decisivos e com este maravilhoso calendário que o Benfica teve na Champions. Depois de Chelsea, Newcastle e companhia, vem-nos agora o Real Madrid e Juventus, acumulado com jogos de campeonato, com um jogo, esperemos dois jogos, da Taça da Liga, mais um da Taça de Portugal.»

«Obviamente que essa acumulação é difícil. Há equipas que têm planteis que lhes permitem mudar muitos jogadores de jogo para jogo, que lhes permite descansar, controlar melhor o load e os níveis de fadiga. No nosso caso, muitas alterações significam um decréscimo lógico no rendimento da equipa, no poder da equipa. Temos de pensar jogo a jogo. Se me perguntares se vou fazer contra o Estoril um pré-Braga da próxima quarta-feira, não, não vou fazer, não posso fazer isso contra o Estoril, esquecendo que jogamos contra o Braga na quarta-feira. Temos que ir jogo a jogo.»

Nos objetivos para 2026 ainda inclui a luta pelo campeonato?

«Se calhar as pessoas não pensam como eu, mas, para mim, a transição de 31 para 1 de janeiro não é diferente do 1 de janeiro para o 2 de janeiro, para mim é só mais um dia. A situação do calendário não me diz completamente nada, o réveillon não me diz absolutamente nada, as doze passas não me dizem nada, a roupa interior azulinha também não me diz nada. Não é por aí que eu vou. Relativamente ao campeonato, agarro-me a duas coisas. Uma é a matemática, que é óbvia. Faltam muito mais do que os dez pontos em disputa, se estivessem só nove eu dizia que a matemática não nos permite. E agarro-me ao facto de sermos a única equipa que nas competições portuguesas não perdeu».

«O Sporting já perdeu, o FC Porto já perdeu e o Benfica não perdeu. Agarro-me à nossa equipa que não é obviamente uma equipa do outro mundo. Se fossemos do outro mundo, estávamos em primeiro lugar, já qualificados na Champions, etc, mas somos uma equipa que, com as suas forças e debilidades, somos uma boa equipa, uma equipa a quem não é fácil conseguir resultados. Da mesma maneira que nos últimos catorze jogos temos uma derrota, ainda por cima no jogo em que massacrámos o adversário, que foi o Bayer Leverkusen. Perdemos um jogo em catorze, num jogo em que fizemos 31 remates à baliza do adversário».

«Depois temos dez vitórias e três empates, com o Braga, Sporting e Casa Pia. Uma equipa que em catorze jogos perde um, também me dá força para acreditar que somos capazes de continuar a ganhar jogos. Há uma coisa que é muito óbvia, que as pessoas esquecem, mas que eu, ao longo da minha carreira, nunca me esqueci, que é que às vezes o teu sucesso depende dos outros também. A primeira volta do FC Porto é extraordinária e é uma primeira volta que não dá possibilidade aquém está a fazer bem de se aproximar».

«Se o Porto deste ano fosse igual ao Porto do ano passado, nós estaríamos numa posição extraordinária. Se o Sporting deste ano fosse igual ao Sporting do ano passado em que teve três treinadores, teve imensos problemas e imensas oscilações de forma, nós também estaríamos numa posição melhor relativamente ao Sporting. O sucesso de uns também depende muito do sucesso dos outros e tenho de dizer que nós não estamos a fazer mal, de todo, mas ao nível do campeonato, o aquilo que o FC Porto está a fazer tem sido extraordinário ao nível dos resultados.»

Faz uma avaliação positiva do seu trabalho no Benfica, mas considera que os rivais têm sido mais fortes?

«Obviamente que se o FC Porto tivesse empatado dois jogos, que seria uma coisa normal em qualquer campeonato… Aquilo que o FC Porto está a fazer é anormal. Se o FC Porto tivesse empatado dois jogos, nem digo se tivesse perdido dois, se tivesse empatado dois, em vez de dez, estávamos a seis. Se o Sporting não tivesse tido a maravilhosa sorte de se terem equivocado ocasionalmente num pontapé de canto no jogo com o Santa Clara, teria mais um empate e em vez de estarmos a cinco, estaríamos a três. Tu também dependes daquilo que fazem os teus adversários diretos. Portanto, dizer que o Benfica tem feito mal nos últimos dois meses onde não perdemos, onde deveríamos ter ganho em Braga. Em condições normais, o Benfica deveria ter ganho em Braga, deveria ter ganho ao Casa Pia. Acho que o árbitro do Casa Pia acho que é o que vai hoje ao Sporting-Gil Vicente, teríamos quatro pontos a mais. Objetivamente, super-parabéns ao FC Porto por aquilo que está a fazer. É um campeonato fantástico».

«Nós estamos a fazer um bom trabalho, ganhamos os jogos que à partida temos de ganhar, não ganhamos ao Casa Pia, já sabemos porquê. Empatar com o Sporting é um resultado normal, é um dérbi, é um resultado normal. Ganhar em Braga, voltamos ao humor negro, da maneira como nós o fizemos, é brilhante porque o Braga é uma excelente equipa. Depois ganhámos jogos que não são fáceis de ganhar, Guimarães fora, Moreirense fora, Nacional fora. A equipa não está a fazer mal de todo».