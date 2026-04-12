José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Nacional por 2-0:

Sobre o momento de Pavlidis

«A melhor coisa que posso dizer acerca do Pavlidis, é que há atacantes que só são bons quando marcam golos e que quando não marcam a contribuição deles para a equipa é zero. O Pavlidis não é esse tipo de atacante. Mesmo não fazendo golos, tem uma contribuição boa noutros aspetos do jogo. Mas obviamente que todos, e principalmente ele, esperamos que um atacante faça golos. Não está no seu melhor momento, mas lá está: alas têm de fazer golos e médios ofensivos têm de fazer golos. O Schjelderup fazia poucos e já começa a fazer muitos, o Rafa esteve sete ou oito meses de férias e também está num processo. O Prestianni também já vai fazendo o seu golinho de vez em quando e é muito importante para uma equipa que não seja só o 9 a fazer golos.

Mas vê-se e não há como esconder que até nos pontapés de grande penalidade, em que ele é fantástico, se notou aquele toquezinho de pouca confiança e de pouca autoestima neste momento. Mas adoro o Pavlidis e gosto muito do que ele significa para a equipa.»