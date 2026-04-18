Mourinho: «Aursnes e Tomás Araújo trabalharam sem limitações»
Treinador do Benfica revela ainda que Ríos também está apto para o dérbi
01:28
«O Aursnes vai jogar, o Tomás também está em condições»
01:16
«Os dérbis são dos jogos que menos me preocupa ao nível motivacional»
00:43
«A equipa não a dou, o Rui [Borges] também não dá a dele»
00:39
«Ficar no Benfica? Não depende só de mim»
04:20
«Invencíveis? Há empates que foram sentidos como derrotas»
02:07
«Dérbi aborrecido? Se calhar não estou de acordo...»
01:36
Mourinho faz as contas a uma eventual derrota em Alvalade
03:11
«Porque é que não garanto que fico? Tu podes garantir que ficas na RTP?»
02:08
«Só critico os árbitros depois dos jogos, não critico antes»