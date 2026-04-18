José Mourinho anteviu neste sábado a visita do Benfica ao Sporting na 30.ª jornada da Liga. Em conferência de imprensa, o treinador das águias comentou o quadro clínico de Aursnes e Tomás Araújo. Além destes, também Richard Ríos está disponível para ir a jogo, depois de ter saído com queixas no último jogo.

Aursnes e Araújo aptos

«O Aursnes está [preparado]. Treinou a semana toda, já viram que ele jogou 15 minutos contra o Nacional, que foi o culminar de uma semana não a full-time, mas já com algum trabalho. Esta semana trabalhou a semana toda sem qualquer tipo de limitação. Está bem e vai jogar. Ele dá-nos muita coisa, depende da posição em que jogue. Uma das coisas que nos dá é equilíbrio, é um jogador de uma inteligência muito específica e importante. Sabe ler o jogo como poucos, sabe jogar em diferentes posições, em diferentes contextos e conceitos. E vai jogar, porque considero um jogador fundamental. O Tomás treinou connosco sem limitações ontem e hoje. E considero, apesar de amanhã ainda termos uma breve de sessão de manhã, que está em condições de poder jogar.»

Richard Ríos sem limitações

«O Ríos está bem. Como disse a seguir ao jogo, não me parecia uma coisa preocupante. Tenho medo de músculos ou joelhos, tenho pouco ou menos medo de tornozelos. Não treinou no primeiro dia da semana e, a partir daí, treinou sem qualquer tipo de problema.»