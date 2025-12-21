Benfica
Há 42 min
Mourinho: «Barreiro? Já vai treinar sem limitações, à partida está apto»
Treinador do Benfica comentou disponibilidade de Leandro Barreiro e Sudakov para a receção ao Famalicão
Treinador do Benfica comentou disponibilidade de Leandro Barreiro e Sudakov para a receção ao Famalicão
À margem da antevisão à receção ao Famalicão na segunda-feira (20h45), a contar para a 15.ª jornada da Liga, José Mourinho comentou a disponibilidade de Sudakov e Leandro Barreiro. O treinador do Benfica falou à BTV neste domingo.
Sudakov com luz verde, Barreiro apto
«Sudakov não tem qualquer tipo de limitação, já ontem treinou sem qualquer limitação. O Leandro Barreiro treinou ontem [sábado] parcialmente com a equipa, creio que hoje já vai treinar sem qualquer limitação. À partida vai estar apto.»
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS