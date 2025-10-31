José Mourinho acabou a conferência de imprensa de antevisão da visita do Benfica a Guimarães com uma brincadeira com um jornalista que já conhece há muitos anos, neste caso, Pedro Neves de Sousa, atualmente na CMTV.

«Estou preocupado contigo porque não sei se és tu que não queres férias ou se são os patrões que não te dão férias porque tu estás em todo o lado, a toda hora. Dormes pouco, saíste ontem tarde do trabalho, agora já está aqui», começou por atirar com um sorriso largo.

Mas houve mais. «Ou pagam-te muito ou então és uma máquina de trabalho. Ontem fiz zapping às 4 da manhã, era tudo igual em todo o lado, mas a tua voz é reconhecida e, mesmo sem ver a tua cara, sabia que estavas lá», destacou ainda.