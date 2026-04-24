José Mourinho, treinador do Benfica, antevê a receção ao Moreirense, no sábado (18h00), para a 31.ª jornada da Liga:

Semana pós-dérbi

«Foi uma semana normal. Independentemente de ser depois de um bom mau resultado ou jogo, treinamos sempre bem, os jogadores entregam-se sempre muito bem ao trabalho. Obviamente que há mais sorrisos e menos caras fechadas.»

Problemas físicos no plantel

«Tivemos alguns problemas depois do jogo do Sporting, com algumas pequenas lesões, mas com a exceção do Tomás (Araújo), hoje já treinaram todos e estão disponíveis para o jogo.»

Análise ao Moreirense

«Moreirense obrigou-nos a treinar bem porque é uma equipa que tem complexidade na sua organização de jogo e joga bem. É uma equipa que te obriga a defender bem e tem condições para nos criar problemas. Faltam quatro jogos e só ganhando os quatro é que podemos ter esperança de melhorar a nossa classificação, e o Moreirense é o primeiro desses quatro jogos. Temos de ir com tudo e tentar ganhar.»