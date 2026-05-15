José Mourinho confirma que recebeu uma proposta para renovar com o Benfica na passada quarta-feira, mas diz que só vai analisá-la no domingo, depois do jogo de sábado com o Estoril.

Proposta de renovação de Rui Costa

«Sim. Tive proposta de renovação do Benfica na quarta-feira. A proposta foi entregue ao meu empresário. Uma proposta que não quis ver, não quis saber, não quis analisar. Só vou fazê-lo a partir de domingo.»

Abordagem do Real Madrid

«Não. O meu agente esteve reunido com o Benfica e disse-me: 'Tenha uma proposta de renovação oficial que te vou enviar'. Eu disse: 'Não quero, envia no domingo'. Relativamente ao Real Madrid, nunca me disse 'Tenho uma proposta que te quero mostrar'. Eu também lhe diria, se agora me ligasse a dizer isso, diria exatamente o mesmo, 'Manda-me no domingo, que, no domingo, começo a pensar nisso'.»

Se falou com Florentino esta semana

«Com o Real Madrid, não tive nenhum contacto, nem com o presidente nem ninguém importante da sua estrutura. A próxima semana será importante para mim, para o meu futuro e para o Benfica, porque o Benfica, quando termina a temporada, tem de começar a pensar na próxima. Mas, por contrato e acordo nosso desde quando cheguei, temos esta janela de dias para ver o que há e para tomar uma decisão».

Álvaro Arbeloa em situação difícil

«Custa-me, porque é um amigo, uma daquelas pessoas que deu a alma, a vida, por mim, enquanto meu jogador. Se existe sempre essa ligação entre mim e o Real Madrid, quando o treinador é o Álvaro, aumenta ainda mais o meu desejo de que as coisas corram bem. Mas a nossa vida de treinador é assim. Eu brinco muito com os meus ex-jogadores que viram treinadores, digo-lhes sempre: 'Espera um par de anos e verás quantos cabelos brancos terás. Sabes que ser jogador é muito mais fácil do que ser treinador'. Lamento que assim seja, mas, ontem, ganhou, e ganhou bem. Que esteja feliz.»