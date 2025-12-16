José Mourinho aproveitou a conferência de imprensa de antevisão da visita ao Estádio São Luís, para o duelo com o Farense, relativo aos oitavos de final da Taça de Portugal, para desejar as «melhoras» a Vasco Sousa, mas também para dar os parabéns a Frederico Varandas, presidente do Sporting.

Vasco Sousa fraturou o perónio no decorrer do último jogo com o Benfica

«Aproveito a oportunidade para desejar ao menino Vasco [Sousa] uma boa recuperação. É um ótimo jogador e parece-me um ótimo miúdo. Da minha parte e da parte dos jogadores daqui. Que tudo corra bem e que ele recupere rapidamente.»

Frederico Varandas respondeu às críticas que tinha dirigido ao Sporting

«Não comento nada. Li que o presidente do Sporting se vai recandidatar no próximo ano e, apesar de ser algo que a mim não me diz respeito, aproveito para dar os parabéns pelo trabalho fantástico que tem feito desde que assumiu a presidência do Sporting.»