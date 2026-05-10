Na antevisão à receção ao Sp. Braga, agendada para segunda-feira (20h15), José Mourinho confirmou o regresso de Tomás Araújo. Aos jornalistas, o treinador do Benfica salientou que o jovem Gonçalo Oliveira vai estar no banco para precaver algum problema entre os centrais titulares.

Verdade desportiva na Liga

«Remeto ao jogo de ontem da equipa B contra o Académico de Viseu. Basta ver esse jogo para perceber muita coisa.»

Tomás e António fazem dupla

«A ausência do Otamendi, o capitão, é sempre importante, esteve sempre disponível e quase sempre jogou. Numa final como esta é uma perda, tal com a ausência do Ríos. O Tomás Araújo está bem e treinou sem limitações na sexta-feira e no sábado, hoje regressa à normalidade. Não temos receios. Joga o Tomás e o António Silva. O Gonçalo Oliveira não jogou na equipa B porque vai estar no banco, para nos dar a proteção.»