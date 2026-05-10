Mourinho e a ausência de Otamendi: «Joga Tomás Araújo e António Silva»
Treinador do Benfica revela que Gonçalo Oliveira, defesa da equipa B, vai estar no banco
Treinador do Benfica revela que Gonçalo Oliveira, defesa da equipa B, vai estar no banco
Na antevisão à receção ao Sp. Braga, agendada para segunda-feira (20h15), José Mourinho confirmou o regresso de Tomás Araújo. Aos jornalistas, o treinador do Benfica salientou que o jovem Gonçalo Oliveira vai estar no banco para precaver algum problema entre os centrais titulares.
Verdade desportiva na Liga
«Remeto ao jogo de ontem da equipa B contra o Académico de Viseu. Basta ver esse jogo para perceber muita coisa.»
Tomás e António fazem dupla
«A ausência do Otamendi, o capitão, é sempre importante, esteve sempre disponível e quase sempre jogou. Numa final como esta é uma perda, tal com a ausência do Ríos. O Tomás Araújo está bem e treinou sem limitações na sexta-feira e no sábado, hoje regressa à normalidade. Não temos receios. Joga o Tomás e o António Silva. O Gonçalo Oliveira não jogou na equipa B porque vai estar no banco, para nos dar a proteção.»