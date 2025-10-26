José Mourinho vai trabalhar ao longo da noite eleitoral, mas não deixou de comentar uma «noite fantástica» em que o Benfica estabeleceu um novo recorde mundial de participação dos sócios numa eleição. A seguir à goleada ao Arouca, o treinador também falou no dia eleitoral.

Como é que o treinador José Mourinho viveu esta noite? Prefere que as eleições fiquem já decididas esta noite ou não se importa que ainda haja uma segunda volta?

«Não prefiro, nem deixo de preferir e, mesmo que preferisse [toca o telefone de Mourinho], não podia alterar alguma coisa. É um dia verdadeiramente fantástico, é um recorde do mundo, um recorde por goleada, que demonstra todas as qualidades sociais deste clube. Acho que os benfiquistas estão de parabéns, acho que os candidatos estão de parabéns porque acabaram por ser eles a criar este estado de benfiquismo com uma corrida massiva ao voto. É de facto uma situação fantástica. O estádio estava bom, sentia-se que o estádio estava bom desde o princípio».

«A equipa B que é uma equipa de meninos que joga num campeonato de homens, contra homens experientes. Hoje demos-lhes uma pequena ajuda ao metermos lá quatro dos nossos jovens jogadores que deram experiência à equipa numa vitória importante para eles. Depois éramos nós os últimos, também em dia de aniversário do estádio, éramos os últimos a estragar a festa e falámos disso no balneário. Além dos três pontos que precisávamos para a classificação, éramos nós que tínhamos em cima a responsabilidade de acabar um dia perfeito sem estragar a festa. Felizmente o resultado é bom e agora veremos amanhã de manhã se temos fumo branco ou se temos de esperar mais quinze dias.»

Vai madrugar ou vai descansar e esperar por amanhã para conhecer os resultados?

«Vou trabalhar agora com o staff. Temos este jogo para analisar, tenho o Tondela para analisar, não conheço nada do Tondela e honestamente tenho de analisar. E vamos trabalhar porque amanhã temos treino e queremos estar preparados.

Relativamente às eleições, mantive-me completamente focado no meu trabalho até hoje e aquilo que vou fazer sempre, esperando obviamente que esta madrugada ou daqui a quinze dias saber quem é o presidente do Benfica para os próximos quatro anos.»