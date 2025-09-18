Rui Costa considerou que José Mourinho é o homem certo, pela experiência, pela capacidade e pela força mediática, para orientar o Benfica nesta fase: uma fase que se anuncia muito conturbada, em pleno período natural. Antes disso, deixou bem claro a honra que é poder contar com ele no clube.

A felicidade do Benfica por poder ter contratado José Mourinho

«Era nosso desejo que no próximo jogo, no sábado, na Vila das Aves, já tivéssemos treinador. É por isso para nós um grande prazer apresentar o mister José Mourinho, que dispensa apresentações. Regressa a uma casa que bem conhece, curiosamente 25 anos de ter começado aqui a carrreira, para se tornar um dos treinadores mais conceituados a nível mundial. O que vem ao encontro do que dissemos, que queríamos um treinador ganhador, com um currículo vencedor, e dificilmente encontraríamos um treinador com um currículo mais vasto do que aquele que temos aqui a fazer a apresentação no Benfica. Portanto, resta-me desejar a José Mourinho que seja tão feliz nesta casa como foi nas outras por onde passou. É para nós uma honra e um privilégio poder ter José Mourinho como treinador do Benfica.»

Se era o melhor contexto para Mourinho vir para o Benfica

«Até a decisão de Mourinho de aceitar vir a um mês das eleições mostra a força que ele tem para enfrentar um momento destes. É muito bom para o Benfica ter um treinador que, pela sua experiência e capacidade, consegue alhear-se de tudo o que vai acontecer e concentrar-se apenas nos objetivos do Benfica. Tudo isto foi fundamental para a escolha, porque a dimensão de Mourinho permite-nos ter a certeza que vai alhear a equipa do que vai acontecer no processo eleitoral e concentrar-se unicamente nos aspetos desportivos. Não queríamos dar a época como perdida, numa altura em que os objetivos estão todos intactos. Estamos a falar de um treinador, apesar de querem partir a carreira dele em duas partes, que é dos melhores do mundo e que tem a melhor imagem a nível mundial.»

Estabilidade que Mourinho poderá esperar no Benfica

«Nunca deixei de assumir as minhas responsabilidades. O primeiro responsável serei sempre eu, independentemente de o treinador ter ou não ter sucesso. Eu estou grato a todos os treinadores, mas esta é a vida do futebol, sobretudo em países latinos que vivem o futebol com muita intensidade. Não se consegue fazer projetos a longo prazo. O Roger Schmidt foi o meu primeiro treinador, foi campeão, mas depois não teve o mesmo sucesso. Bruno Lage veio já com a época começada, procurei dar-lhe continuidade, mas chegou uma altura em que percebi que as coisas não estavam a funcionar e tinham de mudar. Aconteceu no futebol. O Benfica não é seguramente o único clube que teve de mudar de treinador. O que espero com José Mourinho é quando acabar o contrato, queiramos renovar e não rescindir.»

O papel de Mário Branco na contratação de Mourinho

«As decisões e as responsabilidades são minhas, mas toda a estrutura que está comigo no futebol participa nessas decisões e é por isso que eles cá estão. É uma vantagem inequívoca que o mister e o diretor-geral já tenham trabalhado juntos, mas não é precisa uma pessoa que já tenha trabalhado com ele para pensar em José Mourinho para um cargo de treinador. Estamos a falar de um dos treinadores mais conceituados a nível mundial.»