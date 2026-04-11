José Mourinho espera dificuldades na receção ao Nacional, recordando que a equipa madeirense precisa de pontos, mas também diz que o Benfica, «por todas as razões e mais alguma», também precisa de ganhar, até para ultrapassar o «trauma» do último empate consentido diante do Casa Pia.

Nacional precisa de pontos, que adversário é que está à espera?

«Tens razão, precisam de pontos, não desesperadamente porque estão fora, neste momento, da zona de despromoção e da zona de play-off, mas estão perto, precisam de pontos e é uma equipa que, desde o início da época, que joga para os pontos».

«É uma equipa bem treinada, já com algum tempo de trabalho com o Tiago [Margarido]. Uma equipa que sabe defender muito bem, sabe defender a quatro, sabe defender a cinco, na minha opinião defende ainda melhor quando está baixa. É uma equipa inteligente, com capacidade, com algumas características que o nosso campeonato tem, que é a permissividade a uma redução drástica do tempo útil de jogo. Sabem fazê-lo também muito bem.

«Depois é uma equipa que com bola sabe o que faz, sabe o que quer, sabe ser perigosa em contra-ataque, mas também sabe retirar a iniciativa de jogo ao adversário. Para mim é uma boa equipa e, se nos centrarmos nos resultados que eles conseguiram com as equipas da parte de cima da tabela, mesmo não tendo feito muitos pontos, penso que ganharam em Braga, mas frente às equipas de topo foram sempre jogos muito nivelados, não no jogo jogado, mas no resultado. É isso que espero, espero uma equipa a vir jogar para o ponto, sem perder de vista a possibilidade de levar pontos».

E do lado do Benfica…

«Nós precisamos muito de ganhar, por todas as razões e mais alguma, precisamos de ganhar. Eu li uma das frases mais marcantes da conferência do Tiago [Margarido] em que ele diz que espera um Benfica reativo relativamente à última prestação, ao último resultado, e obviamente que essa é a nossa intenção».