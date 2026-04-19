José Mourinho referiu-se ao dérbi como «um grande jogo» e só lamenta que não seja determinante na luta pelo segundo lugar, uma vez que o Sporting, com o jogo que tem em atraso, ainda pode recuperar a posição que perdeu este domingo para o rival.

Qual o sentimento no final deste dérbi e para os quatro jogos que faltam no campeonato?

«O sentimento é que estamos vivos na corrida pelo segundo lugar, mas dependemos de outros resultados. Daí a minha frustração depois do jogo com o Casa Pia porque o objetivo era vir aqui hoje jogar pelo segundo lugar de maneira absoluta e não de maneira relativa. Acabamos por ganhar o jogo e não temos o controlo do nosso destino. Obviamente que temos de ganhar os quatro jogos que faltam que por sinal são todos jogos de dificuldade alta, com equipas do meio para cima na tabela, mas dependemos dos resultados que o Sporting possa fazer. De qualquer maneira, era a única bala que tínhamos e não a desperdiçámos. Os jogadores fizeram um ótimo jogo num ótimo jogo. Acho que é um grande jogo».

«Eventualmente depois do 1-1, se o Sporting está contente com o empate, ou se o Benfica está contente com o empate, seria um jogo de controlo, mas tanto eu como o Rui, sabíamos que íamos à procura de mais. Isso trouxe uma beleza grande ao jogo, um jogo aberto. Eu tinha três atacantes, frescos, muito bons em campo aberto e inverti as coisas. Quando jogava Ivanovic era para Ivanovic esticar e com Pavlidis era para Pavlidis baixar entre as linhas, num espaço que, cada vez mais, estava a ficar grande. E depois atacar espaços e situações de um-para-um com o Rafa e Lukebakio frescos. Fomos nós os felizes, acho que o Rui também mexe bem no jogo, o empate deles também surge na sequência das duas modificações. Começou a atacar-nos muito pelos flancos. Acho que é um grande jogo. Ainda não vi ao detalhe, mas parece-me também que estamos a falar de uma arbitragem boa, inclusive, no nosso segundo golo, é penálti claro, mas o árbitro teve a classe e a leitura para deixar fazer golo, sem necessidade da grande penalidade. Estádio fantástico, lindo. Antes do jogo começar ainda tive um momento de relaxe para comentar com a minha gente. Acho que é um grande jogo».

O Benfica foi mais feliz ou melhor estratega?

«As melhores oportunidades depois do empate são nossas. A do Barreiro é uma jogada do Lukebakio e o Barreiro aparece sozinho no segundo poste. Antes disso, o Schjelderup também tem uma ou duas que normalmente faz. Acho que o jogo é rico e esta situação do empate não servir para nenhum dá uma riqueza extra aos últimos quinze minutos. Imaginem que o empate servia para um, entrávamos em jogo de controlo em vez de fazermos substituições de risco. Eu a ganhar 1-0, pouco antes de sofrermos o golo, estava quase a meter o Bah como lateral para fechar dentro com o António [Silva] e o Dedic por fora a defender como quinto homem a defender o Maxi. O Sporting faz golo e eu já não o faço. É um jogo que obrigou os treinadores a irem à procura de ganhar. Podíamos ter empatado, quer seria mau para as duas equipas, mas acho que o Benfica faz um grande jogo e merece ganhar».

Olhando para o calendário do Sporting, ainda acredita que pode chegar ao segundo lugar?

«Não tenho feeling. Acho que o Sporting tem uma excelente equipa e joga muito bem, mas, sem querer faltar ao respeito aos donos da casa, acho que tiveram jogos esta época em que podiam perfeitamente ter perdido pontos e não os perderam e não por mérito deles».