Pela sétima vez esta temporada, José Mourinho, treinador do Benfica, não fará a habitual conferência de imprensa de antevisão a um jogo da Liga, neste caso o que levará as águias aos Açores para defrontar, na sexta-feira, o Santa Clara.

As ideias de Mourinho sobre o encontro serão partilhadas apenas pelo canal do clube, a BTV, a partir das 10h30 de quinta-feira.

Anteriormente, o treinador do Benfica tomou a mesma decisão antes de defrontar Moreirense, Famalicão, Casa Pia, Nacional, Rio Ave e Estrela da Amadora.

De recordar que as conferências de imprensa de antevisão aos jogos da Liga não são obrigatórias.

O Benfica, terceiro classificado da Liga com 49 pontos, visita o terreno do Santa Clara, 16.º com 17 pontos, na sexta-feira (18h30), no jogo que abre a 22.ª jornada da Liga. O encontro vai ter acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.

O duelo antecede a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, no qual os encarnados defrontam o Real Madrid (17 e 25 de fevereiro).