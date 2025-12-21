Na antevisão à receção ao Famalicão na segunda-feira (20h45), a contar para a 15.ª jornada da Liga, José Mourinho alertou para as valias dos minhotos e lembrou que só o bom momento não basta para vencer. O treinador do Benfica falou à BTV neste domingo.

De olho na fama do "Fama"

«O Famalicão é uma equipa com bons jogadores. Está a fazer um bom campeonato e tem um registo ótimo fora de casa. Sabem jogar com as suas ideias e têm autoconfiança suficientes para serem eles próprios no Estádio da Luz. O Famalicão tem a intenção de dar continuidade ao seu bom registo.»

«A equipa está a crescer e tem alguns jogadores que vão melhorar, não só a nível da confiança, mas também na identificação com o processo do jogo. A equipa está num bom momento, mas o que eu repito aos jogadores é que os bons resultados têm chegado como consequência de muito trabalho e concentração, não por obra do acaso. Se entrarmos no jogo com o Famalicão a pensar que só o bom momento nos vai levar à vitória, então estaremos errados.»