José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações à Sport TV, depois da difícil vitória diante do Nacional (2-1), na Choupana, em jogo da 12.ª jornada da Liga:

Vitória arrancada a ferros

«Sim, mas merecidíssima. É das vitórias que se fosse uma derrota eu não podia ter uma única palavra contra a minha equipa ou contra os meus jogadores. Jogaram bem desde o primeiro minuto. Quando o Nacional faz o golo, sob o ponto de vista emocional, é difícil, porque tu és a única equipa que está quase a ganhar. Sofrer um golo é duro, mas a equipa soube reerguer-se, soube unir, foi à procura e ganha o jogo, ok, de forma dramática, como você disse, tirada a ferros, mas super-merecida.»

Benfica já tinha perdido seis pontos nos descontos, hoje ganhou

«Acho que durante o campeonato, perdem-se pontos no campeonato e ganham-se pontos no final. Não conheço uma equipa que perde sempre no final, nem conheço equipa que ganhe sempre no final. É um facto que o Benfica perdeu seis pontos nos últimos minutos e hoje ganha dois, mas custa-me dizer que ganhamos nos últimos minutos porque esta vitória é uma vitória que começa no primeiro minuto. A equipa jogou bem, foi sempre sólida, esteve bem organizada. O Nacional faz meio remate à baliza durante o jogo, com uma defesa fácil do Trubin. É um grande domínio do Benfica desde o princípio até ao fim e uma vitória super-merecida.»

Entradas de Schjelderup e Prestianni

«Eles entraram bem, mas quem saiu também fez um bom jogo. Nunca, durante o jogo, pensei que não vamos ganhar. Pela forma como estávamos a jogar, achei sempre que íamos ganhar. Obviamente que eles entram frescos, cada um para uma ala, o Ivanovic também deu muita mobilidade n ataque, o Pavlidis estava cansado na zona central. Acho que a equipa fez um jogo muito bom, ok, os três pontos é o mais importante, é aquilo que interessa, mas gostei da organização, gostei da organização do jogo, depois gostei da força psicológica para resistir a um resultado negativo. Pela maneira que o jogo começou, já sabíamos que ia acabar de maneira pior, com muitas paragens, com muito pouco tempo útil de jogo, mas acho que é uma vitória merecídissima.»

Festejos exuberantes no final do jogo

«A euforia à vezes significa também perda de organização. Estávamos a jogar completamente descancarados e, naquele momento, quis reorganizar a equipa para os últimos minutos. O feeling é que já não há volta a dar, mas o futebol é muitas vezes traiçoeiro. Obviamente que estava tão feliz como todos aqueles que estavam a festejar, mas o traquejo e a responsabilidade deram-me a calma para organizar a equipa no final.»

Próximo jogo com o Sporting

«Agora é descansar, não pensar muito em futebol. Os rapazes tiveram dois jogos duros. Há aqui rapazes que frente ao Ajax correram 12,5 quilómetros. A vitória no Ajax foi importante, esta vitória também é importantíssima. São vitórias que solidificam laços, há muita alegria no balneário, mas ainda faltam muitos dias para o Sporting e amanhã é repouso merecido.»