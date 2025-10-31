José Mourinho diz que foi preciso «acordar» alguns jogadores para a realidade do que é jogar em Guimarães. O treinador admite que sentiu que os jogadores facilitaram, de certa forma, frente ao Tondela, mas alerta que, este sábado, isso não pode acontecer frente ao Vitória.

No final do jogo da Taça da Liga disse que tinha falhado na tentativa de apertar com os jogadores. Já conseguiu apertar mais antes da visita a Guimarães?

«Acho que os jogadores precisam de ser acordados para a realidade daquilo que é a realidade de jogar em Guimarães contra o Vitória. São os jogadores que chegaram esta época. Eu sou um treinador novo no Benfica e sou um treinador novo no futebol português, mas tenho um conhecimento e uma experiência daquilo que é o meu campeonato de origem, já joguei muitas vezes em Guimarães como treinador ou como assistente. Esses aí são os que precisam de ser acordados porque acho que todos os outros sabem perfeitamente que é difícil».

Jogadores foram alertados

«É um daqueles adversários em os candidatos ao título vão jogar e existe aquela expetativa de ganha, não ganha, empata, perde, porque é uma boa equipa, é uma equipa que luta sempre pelos lugares cimeiros da classificação. Acho que os jogadores estão alertados para isso.»

Comparação com o último jogo frente ao Tondela

«Relativamente ao último jogo com o Tondela, havia a expetativa que depois e veio a confirmar de que o Tondela ia mudar os jogadores, que o Tondela ia pensar mais no jogo do fim de semana com o AVS. Nós apresentámos uma equipa forte, desde o princípio que todos nós, inclusive eu, que sentia que este jogo vamos ganhar e entrámos um pouquinho naquele ritmo de não precisamos de forçar muito que as coisas vão acontecer. Guimarães é uma história completamente diferente.»