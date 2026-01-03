O Benfica procura retomar o trilho das vitórias no campeonato e aproximar-se do Sporting (2.º). Neste sábado, as águias recebem o Estoril (9.º), mas não contam com os lesionados Enzo Barrenechea, Lukebakio, Bruma, Samuel Soares, Bah, Nuno Félix e João Veloso. Por isso, José Mourinho deverá devolver Leandro Barreiro ao “onze”, recuando Aursnes para junto de Richard Ríos.

No Estoril, Ian Cathro não conta com os lesionados Gonçalo Costa e André Lacximicant, pelo que o “onze” não se deverá distanciar daquele apresentado na receção ao Alverca (4-1). Os "Canarinhos" venceram nas últimas duas rondas, frente a Sp. Braga e Alverca.

Consulte a galeria associada e conheça os onzes prováveis.

Este encontro da 17.ª jornada da Liga está agendado para as 18 horas deste sábado, vai ser arbitrado por Anzhony Rodrigues e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.