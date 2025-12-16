Mourinho: «O contributo de Pavlidis nunca é zero»
Treinador do Benfica destaca as capacidades do goleador grego, mesmo quando fica em branco
José Mourinho recua fazer um ranking dos melhores avançados com quem já trabalhou, mas destaca a polivalência de Pavlidis referindo, que, mesmo quando não marca, dá sempre um contributo positivo à equipa.
Já treinou avançados como Drogba, Cristiano Ronaldo ou Ibrahimovic. Num ranking de avançados onde é que coloca Pavlidis?
«Não faço rankings. Foi sempre uma coisa que recusei fazer e já me fizeram mil e uma vezes: “Qual é que foi a sua equipa ideal?” Recuso porque tenho um respeito tremendo por todos aqueles que me deram tanto a ganhar. Vamos fazer aqui um exercício, qual foi o melhor guarda-redes que jogou para mim? Vítor Baía, Júlio César, Petr Cech, Thibault Courtois, Hugo Lloris… Agora imaginem isto a lateral direito, central, atacante».
«Eu não consigo fazer rankings, agora consigo identificar como um ótimo jogador, um jogador de que gosto muito porque tem o golo, mas também tem o link-play. Há atacantes que são muito bons porque marcam golos, mas no dia em que não marcam golos, a sua contribuição para a equipa é zero. O Pavlidis é o tipo de atacante que, se não marcar, o seu contributo nunca é zero porque na fase defensiva trabalha muitíssimo, interpreta muito bem os timings de pressão. Depois, na fase ofensiva, é um jogador que, se não fosse um número 9, poderia perfeitamente ser um médio ofensivo porque tem essa qualidade de jogar e de construir».
«É um jogador que gosto muito, estou muito contente. Gosto do crescimento que o Ivanovic está a ter, gosto fundamentalmente da força psicológica, de resistir a dois ou três meses praticamente sem jogar e com um rendimento muito baixo. Vamos melhorando todos, um bocadinho de cada vez.»