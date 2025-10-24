José Mourinho anunciou que Gianluca Prestianni está convocado e que vai ter minutos este sábado na receção ao Arouca em jogo da 9.ª jornada da Liga. O avançado argentino esteve no Mundial de Sub-20, mas já fez dois treinos com a equipa.

«Acho que foi uma boa decisão deixá-lo ir [ao Mundial]. Não o tivemos por três ou quatro jogos, mas acho que foi bom. É difícil dizer que não a um jogador que quer ir. Achámos que devia ir exatamente para isto, para se desenvolver, para jogar, para competir, obviamente contra miúdos da idade dele, mas a competir, sentir a responsabilidade também é importante. Sentir a pressão de jogar para a sua seleção, que é uma seleção importante, sentir o que é jogar uma meia-final, sentir o que é jogar uma final. Acho que foi uma ótima decisão ele ir.»

«Voltou, já treinou ontem, já treinou hoje e está convocado. Está no grupo e pode ser uma opção para nós, principalmente vindo com confiança, com alegria. Tristeza por perder a final, mas com alegria por as coisas lhe terem corrido bem. É um miúdo que pode ter minutos amanhã e que vem para nos ajudar.»