José Mourinho não ficou nada satisfeito com a defensiva benfiquista no segundo golo do FC Porto, no Clássico deste domingo (2-2). E ainda admitiu que a equipa ressente-se sem Fredrik Aursnes.

«Conseguiram uma superioridade em função do jogo. O jogo em que dominámos [contra o FC Porto] foi na Taça de Portugal. Praticamente sem nenhuma perda de bola. Fizemos um grande jogo no Porto. E hoje logo desde princípio muita bola perdida. Uma intensidade física diferente, o perfil dos jogadores do FC Porto é diferente. A velocidade dos alas, o poder dos médios, saem um entra outro. Se não tens um grande controle no jogo, não tens hipótese. Fizemos isso na primeira parte.»

«O segundo golo que sofremos é absolutamente ridículo. Onde estava o lateral-direito? O central-direito, o médio do lado direito? Tem de vir o central do lado oposto [Otamendi] fazer um contra um. Cometemos erros, o Benfica cometeu muitos erros e entregou o jogo ao FC Porto. Na segunda parte conseguimos inverter as coisas, mas a sentir as mesmas dificuldades em transição. Não podes ter muita transição com o FC Porto. Eles tiveram mais quatro ou cinco situações em campo aberto. É verdade, e não foram eficazes. Tens de ter segurança no jogo. Sem Aursnes, a nossa música é diferente.»