José Mourinho não conseguiu conter as lágrimas no decorrer da homenagem que o Benfica fez a Silvino antes do jogo com o Vitória. O treinador abordou a perda do amigo no final do jogo e voltou a emocionar-se.

Foi difícil preparar o jogo nesta semana difícil?

«Honestamente, teve influência na minha alegria, mas era uma coisa que já arrastava há algum tempo. Família e amigos mais íntimos tentámos ao máximo dar-lhe a privacidade que ele queria, mas foi um pesado e difícil, mas nunca esteve em causa a minha maneira de trabalhar. Ele próprio enquanto esteve connosco, na parte final já não estava, a mentalidade dele é igual à minha. O trabalho é importante, ao trabalho não se pode faltar e tem de se andar para a frente».

Mourinho esteve no velório, mas não foi ao funeral deste sábado

«Não ter podido ir ao último momento…se ele pudesse, diria, não venhas, vai ao jogo e ganha o jogo. Foi a minha mulher e os meus filhos que tinham uma relação com ele muito próximo da que eu tinha»

Lágrimas na Luz

«Naquele momento não consegui… Ainda ontem a minha mulher repetia, parece mentira. Pois, mas às vezes recordamos que é verdade. O Silvino no ecrã gigante do estádio, num momento em que já estava fixado no jogo, fez-me recordar que ele efetivamente foi embora. Enquanto estiveram cá pessoas que o amam - e há muitas, muitas, muitas - ele vai continuar vivo».