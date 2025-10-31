José Mourinho espera um jogo «difícil» este sábado (20h30) diante do Vitória, no Estádio Dom Afonso Henriques, em jogo da 10.ª jornada da Liga.

O que espera do Vitória?

«O Vitória é o Vitória e jogar em Guimarães é jogar em Guimarães. Sempre. Podem estar melhor ou pior classificados, mas jogar em Guimarães é sempre difícil e ainda estamos num período do campeonato em que, muitas vezes, as classificações não refletem o verdadeiro valor da equipa.»

«Seguramente, o Vitória não vai acabar na posição em que está e, como sempre ou quase sempre, vai acabar na parte alta da classificação. Tem boa equipa, bons jogadores, um apoio dos mais importantes que temos no campeonato e é um jogo difícil para nós.»

«Eles não jogaram na Taça da Liga, tiveram a semana toda para preparar o jogo. Nós não, mas temos de estar preparados. A fadiga é real, mas o Benfica é o Benfica, joga para ganhar o campeonato e temos de ir com enorme ambição, mas completamente enquadrados no que vai ser o jogo e cientes das dificuldades.»