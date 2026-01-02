José Mourinho falou dos casos de Obrador e Henrique Araújo, jogadores que praticamente não têm jogado desde que chegou ao clube e também garantiu que há jogadores que vão sair neste mercado de janeiro

Obrador ainda não somou minutos com Mourinho, Henrique Araújo jogou 16 minutos

«Pensava que ias fazer perguntas sobre os jogadores que têm jogado mais ou que se foram estreando ao longo das últimas semanas, mas aceito a tua pergunta. Um dos jogadores que cresceu muito no período em que aqui estou foi o Dahl. Do Dahl lembro dois erros em todos estes jogos. Um contra o Bayer Leverkusen e um no penáltinho contra o Braga. Depois só me lembro de grandes jogos, de uma melhoria enorme ao nível ofensivo, porque defensivamente ele foi sempre muito certinho, muito regular. Já fez golos importantes, já fez assistências importantes».

«Acabou de fazer o golo da vitória em Braga e é um jogador que não tem dado muitas hipóteses de quem está por trás de passar à frente, neste caso, o Rafa [Obrador] é muito difícil ter uma oportunidade. Ainda por cima o Dahl recupera muito bem, é forte, não tem tido lesões. Depois, na hora de dar alguma oportunidade, fui na direção do José Neto, não só como prémio por aquilo que ele fez no Mundial, mas também porque convictamente achamos todos que o Zé tem um enorme potencial. Da mesma maneira que nas equipas o sucesso e o insucesso depende dos adversários, nos planteis às vezes o sucesso também depende muito daquilo que fazem as primeiras figuras».

«Se me perguntarem se o Obrador é bom ou mau jogador, digo, sem problema absolutamente nenhum, que é bom jogador, tem potencial, tem coisas a melhorar, mas é um jogador com grande potencial, mas o Dahl, até agora, não lhe deu hipótese absolutamente nenhuma».

Quanto a Henrique Araújo…

«O Henrique é um bocadinho o mesmo relativamente a Pavlidis. O Pavlidis joga bem, marca, assiste, é regular, a equipa está muito formatada a jogar com o Pavlidis. Depois o Henrique também sofre um bocadinho com a situação do Ivanovic que é um jogador que chegou este ano já com o comboio em andamento, mas foi um investimento importante do clube e o treinador tem que tentar ao máximo ajudar o jogador a ir à procura das suas melhores qualidades. Sabemos que ele as tem, mas que, até agora, tem demonstrado aqui e ali, mas não de forma consistente. O Henrique também paga um pouco por isso».

«Relativamente a empréstimos, tudo isso está nas mãos de Mário Branco, presidente e Simão. Há regras a serem cumpridas, há um número restrito de empréstimos, seja para fora, seja no consumo nacional, mas acredito que até ao final de janeiro há jogadores que vão ter de sair, até para o próprio bem».