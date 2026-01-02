José Mourinho falou abertamente das suas expetativas relativamente ao mercado de janeiro, ainda aguarda pela chegada de um extremo, falou em vários nomes, mas há um, já referido pelos jornais, que o treinador garante que nunca tinha ouvido falar.

Já tem Sidny Cabral, esperava já ter também um extremo?

«Ainda não temos e confesso que, quando digo que ainda não temos, não é no sentido critico porque conheço perfeitamente as dificuldades. É com tranquilidade, com muita calma que espero que alguma coisa possa acontecer. Sei que o clube está a trabalhar, sei que o Mário Branco, o Simão e o presidente são incansáveis no trabalho que fazem. Penso que irá chegar algum jogador com esse tipo de características, mas ainda não».

O que faz mais falta ao Benfica? Wesley, Rafa Silva ou André Luiz?

«Não vou falar de jogadores que não são nossos, não vou alimentar mercados. Isso é trabalho dos agentes, é trabalho dos clubes que querem ser vendedores e é trabalho de alguns comentadores que também vivem de falar de mercado. Dois três nomes que falou, o que posso dizer é que os conheço porque agora tem saído o nome de um jogador - o Balakov ou Batakov [referia-e a Arseniy Batagov] - que eu nem sequer conhecia e obrigaram-me a ir à procura de Batagov. Eu sei como as coisas funcionam, mas tentem ser mais equilibrados. Conheço os três jogadores que falou, mas não gosto de falar de jogadores que não são nossos.»