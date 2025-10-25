Gianluca Prestianni foi a grande surpresa que José Mourinho reservou para o duelo com o Arouca que o Benfica acabou de vencer por 5-0. No final do jogo o treinador explicou a sua opção e fez uma avaliação à exibição do argentino que foi muito aplaudido pelos adeptos.

Porque é que apostou hoje em Prestianni? Como avalia o desempenho dele?

«Teve um bom desempenho, fez aquilo que lhe foi pedido. Há alas que nunca perdem a bola, mas são os alas que não atacam os adversários, os alas que não procuram situações de desequilíbrio. Obviamente que um jogador como ele perde bolas, mas também cria montes de problemas aos adversários e cria grande instabilidade à organização defensiva do adversário. Fi-lo jogar porque sei que a sua personalidade é de arriscar, por ter uma personalidade de não sentir responsabilidade. É um bocadinho irresponsável no bom sentido. Arrisca, não tem medo.»

«Depois da derrota na passada terça-feira achei que precisava de um jogador deste tipo que pudesse ter este tipo de qualidade. Sabíamos que ao deixá-lo ir ao Mundial (Sub-20), podia funcionar bem ou mal. Funcionou bem, jogou, veio com ritmo de jogo, veio com níveis de confiança alto. Do ponto de vista físicos, é um jogador que dificilmente dura 90 minutos pela maneira como ele joga, mas acho que fez um jogo perfeitinho. Depois levou um amarelo no momento exato em que o ia tirar, foi mais uma razão para o tirar, mas estou contente com o desempenho dele.»