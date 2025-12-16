José Mourinho considera que o Benfica «está melhor» e, antes da visita ao Estádio São Luís, para o duelo com o Farense, no regresso à Taça de Portugal, recorda que o duelo com o Atlético representou um «virar de página» o que diz respeito ao crescimento da equipa.

No último jogo diante do Atlético criticou a atitude dos jogadores.

«Acho que o jogo com o Atlético marcou um bocadinho a viragem da nossa equipa. Acho que cada vez nos identificamos mais, nos conhecemos, eu a eles e eles a mim. Eles sabem que eu perdoo de todo o coração o erro que o Dahl cometeu contra o Bayer Leverkusen ou o erro que o Tomás [Araújo] cometeu contra o Casa Pia, no penálti. Eles sabem que eu perdoo este tipo de situações, eles sabem que nunca aceitarei são as reduções nos níveis de concentração. É das coisas que, depois de tantos anos, não consigo ultrapassar.»

«Nós começamos a conhecer-nos também pelo facto de termos tido dificuldades em Chaves, termos tido dificuldades com o Atlético. Sabemos que vamos ter dificuldades com o Farense, não nos podem apanhar de surpresa porque nós sabemos à partida que o campo é pequeno, as condições não são as melhores, é uma equipa extremamente física, uma equipa que joga muito direto, que não se preocupa muito com princípios de jogo como, por exemplo, o Atlético tinha que, apesar de ser de uma divisão inferior, não mostrou um jogo completamente diferente».

«Portanto, vamos ter dificuldades e temos de ser capazes de responder. Apesar de ter sido com equipas de escalões inferiores, tem sido uma trajetória não fácil para nós. Já são três jogos consecutivos sem jogar na Luz, mas queremos continuar, vamos olhar em frente.»

Ficou conhecido pelos «mind games», tem dirigido esses discursos para fora ou para a sua equipa?

«Desculpe lá, mas acho que aquilo que me tornou conhecido no futebol foram os títulos que eu ganhei e não por dizer umas bacuradas de vez em quando. Obviamente que falar convosco [jornalistas] é também um modo de chegar aos meus jogadores, mas, normalmente, antes de falar convosco, já falei com eles. No caso específico do Atlético, o que vos disse foi exatamente o que disse aos jogadores ao intervalo. Entre nós, são coisas muito objetivas. Como dizia anteriormente, cada jogo é um jogo, no futebol as coisas mudam muito rapidamente, os estados de graça acabam e os momentos de grande dificuldade também acabam. Tudo tem um fim, ou seja, transformar o bom em mau e o mau em bom. Agora que vivemos um bom momento, ao nível do jogo e ao nível dos resultados, temos de ter esta capacidade e esta força mental de querer sempre mais. Queremos continuar na senda dos bons resultados e a jogar bem como temos feito.»

Que diferença na equipa sem Lukebakio? É esta é a equipa que pretende para o futuro?

«Em termos de coesão da equipa sim, em termos de uma equipa compacta defensivamente que parte de uma posição de base para depois poder pressionar e estamos a conseguir fazê-lo muito bem. Por exemplo, nos primeiros quinze minutos em Moreira, não fomos dominantes, mas tivemos zero remates à nossa baliza».

«Mesmo quando a equipa não está por cima do jogo, também não está por baixo. Está sempre em controlo. Depois tem gente rápida, gente séria que procura profundidade dá-me outra dimensão ao jogo que eu gostaria de ter, mas a equipa evoluiu muito bem neste sentido. O Aursnes e o Sudakov, a partir daquela posição, têm sabido fazer o link-play com a construção muito bem e a equipa vai crescendo. Da mesma maneira quando tivemos um par de resultados negativos, seja na Champions, seja no campeonato, não houve pânico aqui. Da mesma maneira que agora tivemos dois resultados bons na Champions e estamos a jogar bem no campeonato é do mesmo modo, calma.»